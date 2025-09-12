Власти Новой Зеландии ввели санкции против 8 российских юрлиц
Власти Новой Зеландии приняли решение о снижении ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, сообщается на сайте МИДа страны. Кроме того, новозеландские власти ввели санкции против 11 физических и 8 юридических лиц.
В санкционный список вошли российские субъекты, якобы причастные «к поставкам и применению химического оружия, распространению дезинформации, а также поставщики альтернативных платежных средств, включая криптовалюты». Также в документе указывается, что КНДР и Иран оказывают поддержку России.
Под новые санкции также попали 19 судов.
18 июля послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформировал предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который находится на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,60 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.