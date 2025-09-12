Япония ввела санкции против 48 организаций и 14 физлиц из России

Предельная цена на импорт российской сырой нефти – до $47,6 за баррель. Ограничения вводятся с учетом «текущей международной ситуации вокруг Украины», отметили в министерстве. Вместе с тем запрет на услуги по морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию нефти, импортируемой в Японию из России, по цене выше «потолка», как и прежде, не распространяется на сырье с проекта «Сахалин-2». При этом импортеры должны доказать происхождение нефти – получить соответствующий сертификат и разрешение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский МИД.