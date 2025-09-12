Япония ввела санкции против 48 организаций и 14 физлиц из России
Токио вводит санкционные меры в отношении 48 организаций и 14 физических лиц из России. Об этом сообщается на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
В частности, приняты меры по заморозке активов. Вводится также запрет на экспорт в отношении двух российских организаций, шести компаний в Китае, двух в Турции и одной – в Объединенных Арабских Эмиратах.
Предельная цена на импорт российской сырой нефти – до $47,6 за баррель. Ограничения вводятся с учетом «текущей международной ситуации вокруг Украины», отметили в министерстве. Вместе с тем запрет на услуги по морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию нефти, импортируемой в Японию из России, по цене выше «потолка», как и прежде, не распространяется на сырье с проекта «Сахалин-2». При этом импортеры должны доказать происхождение нефти – получить соответствующий сертификат и разрешение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский МИД.
10 сентября генсекретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил о решении закрыть все японские центры в России. Учреждения расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Работа центров направлена на содействие рыночным реформам в экономике, а также на обучение российских специалистов японскому языку и деловой культуре.