Голикова анонсировала выступление Путина на пленарном заседании форума культур
Президент РФ Владимир Путин выступит в рамках пленарного заседания международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе итоговой сессии форума.
«Уверена, что идеи, которыми он с нами поделится, установки, которые даст, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества», – сказала она (цитата по ТАСС).
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. Основной темой мероприятия обозначено «Возвращение к культуре – новые возможности». В 2025 г. площадками для проведения форума стали главный штаб «Эрмитажа», Русский музей и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.