Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Голикова анонсировала выступление Путина на пленарном заседании форума культур

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выступит в рамках пленарного заседания международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе итоговой сессии форума. 

«Уверена, что идеи, которыми он с нами поделится, установки, которые даст, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества», – сказала она (цитата по ТАСС).

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. Основной темой мероприятия обозначено «Возвращение к культуре – новые возможности». В 2025 г. площадками для проведения форума стали главный штаб «Эрмитажа», Русский музей и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте