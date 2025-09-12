Экспертный центр НОМ заявил об отсутствии грубых нарушений в первый день ЕДГ
В первый день голосования по всей стране не наблюдается грубых нарушений. Больше всего сообщений от наблюдателей (около 99%) поступает с позитивными отзывами и информацией о высокой явке граждан, говорится в репортаже крупнейшей сети наблюдателей «Независимый общественный мониторинг».
«Зафиксирован один фейк. Проблема решена в 21 случае. Подтверждено одно нарушение», – сообщил федеральный координатор НОМ Алексей Песков на брифинге. При этом, подчеркнули в ассоциации, к 13:00 было получено более 29 000 сообщений от наблюдателей.
Председатель НОМ, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал экспертному центру НОМ, что единственной зафиксированной им проблемой в Краснодаре стал плохо опечатанный ящик для голосования. Проверка по этому обращению не подтвердила нарушение.
Сообщается, что в Курской области избирательные участки также открылись, несмотря на обстрелы украинских дронов. «В Курской области обеспечены все необходимые условия для реализации свободного волеизъявления», – выразила свое мнение председатель комиссии общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
По словам сопредседателя корсовета при ОП РФ по контролю за голосованием Максима Григорьева, в первые часы голосования все найденные или обозначенные гражданами проблемы прошли проверку. Он привел в пример ситуацию в Новосибирске, где недалеко от входа на избирательный участок была размещена надпись с поддержкой одного из кандидатов. После обращения ее закрасили.
С 12 по 14 сентября в России проходит единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители выберут губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся составы городских собраний. Муниципальные кампании охватят почти каждый регион: воспользоваться избирательным правом смогут более 55 млн россиян.