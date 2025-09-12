Экспертный центр НОМ заявил об отсутствии грубых нарушений в первый день ЕДГ

По словам сопредседателя корсовета при ОП РФ по контролю за голосованием Максима Григорьева, в первые часы голосования все найденные или обозначенные гражданами проблемы прошли проверку. Он привел в пример ситуацию в Новосибирске, где недалеко от входа на избирательный участок была размещена надпись с поддержкой одного из кандидатов. После обращения ее закрасили.