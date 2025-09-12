Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассчитывает на увеличение роли культуры в борьбе с русофобией

Ведомости

Культура должна играть все большую роль в борьбе с русофобией и другими формами национальной нетерпимости при международном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Трансляцию вел Кремль.

«Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», - подчеркнул российский лидер.

В ходе выступления Путин отметил, что одной из ключевых задач по-прежнему остается сохранение общей исторической памяти. При этом, говоря о «мире будущего», он отвел ему роль мира любви и дружбы, исключив из него одиночек и эгоистов, погруженных в киберпространство.

Форум объединенных культур начали проводить в России в 2012 г. С 11 по 13 сентября 2025 г. он состоится уже в 11 раз. Главной темой мероприятия стало «возвращение к культуре – новые возможности».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь