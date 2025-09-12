Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Путин также выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Он говорил о мире будущего, в котором центральное место должны занимать любовь дружба и в котором не будет эгоистов, погруженных в киберпространство. Кроме того, глава государства отметил важность сохранения общей исторической памяти как одной из основных задач в стране.