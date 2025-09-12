Путин встретился с главой Минкультуры Любимовой

Кроме того, президент обсудил с главой Минкультуры сохранение доли отечественных фильмов на российском рынке, а также спрос зрителя на них. По данным на 2024 г., почти 80% кино стране было произведено российскими командами. Более 100 млн зрителей посетило кинотеатры за год, уточнила она.