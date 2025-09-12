Газета
Главная / Политика /

Путин встретился с главой Минкультуры Любимовой

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба Кремля.

Любимова рассказала главе государства, что на территории новых регионов России (в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях) построено 83 новых кинозала. По ее словам, они пользуются большим спросом: на данный момент их посетило уже более 1 млн человек, в том числе 760 000 молодых людей.

Кроме того, президент обсудил с главой Минкультуры сохранение доли отечественных фильмов на российском рынке, а также спрос зрителя на них. По данным на 2024 г., почти 80% кино стране было произведено российскими командами. Более 100 млн зрителей посетило кинотеатры за год, уточнила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ходе визита в город. Там глава государства выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

