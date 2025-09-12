Путин заявил о готовности делиться наработками в культуре с партнерами

«Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах нашими друзьями. Мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами, вместе с ними наполнять глобальное культурное пространство яркими событиями», – сказал глава государства.