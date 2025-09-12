Путин заявил о готовности делиться наработками в культуре с партнерами
Россия готова делиться с иностранными государствами успешными практиками в сфере культуры и надеется на их востребованность в мировом пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах нашими друзьями. Мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами, вместе с ними наполнять глобальное культурное пространство яркими событиями», – сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что мировое сотрудничество в области культуры должно наращивать свою роль в борьбе с русофобией, неонацизмом, антисемитизмом, а также другим формам национальной и религиозной нетерпимости.
Форум объединенных культур начали проводится в России с 2012 г. В этом году его лавной темой стало «возвращение к культуре – новые возможности».