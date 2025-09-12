Газета
Главная / Политика /

Путина и Трампа пригласили на октябрьский саммит АСЕАН в Малайзии

Ведомости

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает агентство Bernama. Встреча пройдет в Куала-Лумпуре в октябре.

По словам премьера королевства, лидер Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса также поучаствуют в саммите объединения. Ибрагим отметил, что Малайзия в рамках встречи представит свою полупроводниковую стратегию и конкурентные стимулы для иностранных компаний.

АСЕАН была основана в 1967 г. как региональная организация. Сейчас в ее состав входят десять стран Юго-Восточной Азии – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 г. полномочия председателя АСЕАН принадлежат Малайзии, перейдя королевству от Лаоса.

