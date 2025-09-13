Минобороны: за ночь сбиты 42 беспилотника над семью регионами
С 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября силы ПВО уничтожили 42 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Наибольшее количество сбито над Ростовской областью – 15, еще 12 – над Белгородской, 10 – над Волгоградской. Кроме того, два БПЛА перехватили над Крымом, по одному – над Калужской, Курской и Смоленской областями.
В Telegram-канале пресс-службы администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщается, что обломки дрона повредили жилой дом в Волгограде, пострадавших нет. Также в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП №15. Ночью также временно приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Ярославля.