Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты

Москва в 2025 г. празднует 878-летие: во всех районах города запланировано около 130 мероприятий. В их числе – технологический фестиваль на ВДНХ, патриотическая программа на Поклонной горе, концерты Клавы Коки и Юрия Башмета. По словам мэра Сергея Собянина, в ночь с 13 на 14 сентября график работы наземного транспорта продлили: 17 трамвайных маршрутов будут курсировать до 02:00, еще 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.