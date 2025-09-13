Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты

Путин назвал Москву одним из лучших городов планетыПрезидент убежден, что у столицы есть все возможности выйти на качественно новые рубежи
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей и гостей столицы с Днем города, отметив, что Москва по праву считается одним из лучших городов планеты. Об этом лидер РФ заявил на мероприятии по случаю праздника в концертном зале «Зарядье».
«От всей души поздравляю с праздником москвичей. Не только москвичей. Всех, кто искренне любит нашу столицу. Считает ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен. Так оно и есть на самом деле», – заявил глава государства.
По его словам, для миллионов людей Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства. Президент подчеркнул, что столица имеет богатое духовное, культурное и трудовое наследие и является флагманом развития всей страны.
«Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы вперед», – отметил Путин.
Он также сообщил, что в этот день посетит возведенный в столице Национальный космический центр.
Также, по словам президента, Москва сейчас переходит к широкому применению беспилотного транспорта. По данным Путина, несколько дней назад на регулярные маршруты вышли первые беспилотные трамваи. А следующим шагом должна стать автоматизация метро.
Москва в 2025 г. празднует 878-летие: во всех районах города запланировано около 130 мероприятий. В их числе – технологический фестиваль на ВДНХ, патриотическая программа на Поклонной горе, концерты Клавы Коки и Юрия Башмета. По словам мэра Сергея Собянина, в ночь с 13 на 14 сентября график работы наземного транспорта продлили: 17 трамвайных маршрутов будут курсировать до 02:00, еще 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.