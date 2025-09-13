Путин открыл в Москве Национальный космический центр

В 2025 г. Москва празднует 878-летие: в городе запланировано порядка 130 мероприятий. Среди них технологический фестиваль на ВДНХ, патриотическая программа на Поклонной горе, концерты Клавы Коки и Юрия Башмета. В ночь с 13 на 14 сентября был продлен график работы наземного транспорта: 17 трамвайных маршрутов будут курсировать до 02:00, еще 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.