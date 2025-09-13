Путин открыл в Москве Национальный космический центр

Путин открыл в Москве Национальный космический центрОбъект является совместным проектом столичного правительства и «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин в День города открыл новый Национальный космический центр на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Участие в церемонии приняли мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты.
Комплекс зданий центра площадью 276 000 кв. м является главной частью реорганизации территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, расположенной в районе Филевского парка. Это совместный проект правительства Москвы и «Роскосмоса».
13 сентября Путин поздравил москвичей и гостей столицы с Днем города. По его словам, Москва по праву считается одним из лучших городов планеты и для миллионов людей олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства. Президент подчеркнул, что столица имеет богатое духовное, культурное и трудовое наследие и является флагманом развития всей страны.
В 2025 г. Москва празднует 878-летие: в городе запланировано порядка 130 мероприятий. Среди них технологический фестиваль на ВДНХ, патриотическая программа на Поклонной горе, концерты Клавы Коки и Юрия Башмета. В ночь с 13 на 14 сентября был продлен график работы наземного транспорта: 17 трамвайных маршрутов будут курсировать до 02:00, еще 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.