Путин открыл новые станции Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл станции метро «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

С открытием движения поездов на станциях завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 км. В составе линии работают 11 станций. Ее создание улучшило транспортную доступность для 1,2 млн жителей столицы.

Путин также принял участие в открытии нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира.

28 декабря 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение на станциях «Новомосковская», «Коммунарка» и «Корниловская» Троицкой линии. Тогда в составе метрополитена функционировали семь станций, а протяженность путей составляла 15,5 км.

Первый участок Троицкой линии открылся в сентябре прошлого года. Его открытие призвано снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки, проспекты Вернадского и Ленинский, Профсоюзную улицу и другие ближайшие улицы.

