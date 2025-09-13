Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sun: в КНДР запретили англицизмы «гамбургер» и «караоке»

Ведомости

В Северной Корее ввели запрет на использование ряда англицизмов, включая слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Об этом 12 сентября сообщила британская газета The Sun.

По данным издания, председатель КНДР Ким Чен Ын внес эти термины в список нежелательных.

«Гидам, встречающим российских и китайских туристов на курорте Вонсан, было рекомендовано избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее», – отмечает газета.

Так, «гамбургер» предписано заменять на dajin-gogi gyeopppang («двойной хлеб с фаршем»), «мороженое» – на eseukimo. Караоке-машины предписано называть «машинами для экранного сопровождения». Гиды обязаны пройти курс обучения и сдать экзамен.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её