Sun: в КНДР запретили англицизмы «гамбургер» и «караоке»
В Северной Корее ввели запрет на использование ряда англицизмов, включая слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Об этом 12 сентября сообщила британская газета The Sun.
По данным издания, председатель КНДР Ким Чен Ын внес эти термины в список нежелательных.
«Гидам, встречающим российских и китайских туристов на курорте Вонсан, было рекомендовано избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее», – отмечает газета.
Так, «гамбургер» предписано заменять на dajin-gogi gyeopppang («двойной хлеб с фаршем»), «мороженое» – на eseukimo. Караоке-машины предписано называть «машинами для экранного сопровождения». Гиды обязаны пройти курс обучения и сдать экзамен.