Явка на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%
Явка по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.
По состоянию на 20:00 по местному времени (15:00 мск), после закрытия избирательных участков, на выборах губернатора проголосовали 400 929 избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Балаганском муниципальном округе (48,01%), Катангском районе (47,16%) и Чунском муниципальном округе (40,06%). В Иркутске свои голоса отдали 19,85% избирателей, в Ангарском городском округе проголосовали 21,64%, в Братске – 17%.
На выборах губернатора Иркутской области выдвинуто шесть кандидатов. Среди них депутат Госдумы и первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко, действующий руководитель региона и бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев («Единая Россия»), Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач.
Единый день голосования (ЕДГ) проходит с 12 по 14 сентября в 81 российской регионе. В Иркутской области на выборах не применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Помимо Иркутской области прямые выборы высших должностных лиц субъектов проходят в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Архангельской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Еврейской автономной областях (ЕАО), Камчатском, Пермском и Краснодарском краях.