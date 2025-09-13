Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Явка на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%

Ведомости

Явка по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.

По состоянию на 20:00 по местному времени (15:00 мск), после закрытия избирательных участков, на выборах губернатора проголосовали 400 929 избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Балаганском муниципальном округе (48,01%), Катангском районе (47,16%) и Чунском муниципальном округе (40,06%). В Иркутске свои голоса отдали 19,85% избирателей, в Ангарском городском округе проголосовали 21,64%, в Братске – 17%.

На выборах губернатора Иркутской области выдвинуто шесть кандидатов. Среди них депутат Госдумы и первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко, действующий руководитель региона и бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев («Единая Россия»), Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач.

Единый день голосования (ЕДГ) проходит с 12 по 14 сентября в 81 российской регионе. В Иркутской области на выборах не применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Помимо Иркутской области прямые выборы высших должностных лиц субъектов проходят в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Архангельской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Еврейской автономной областях (ЕАО), Камчатском, Пермском и Краснодарском краях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте