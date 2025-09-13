Явка на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%

По состоянию на 20:00 по местному времени (15:00 мск), после закрытия избирательных участков, на выборах губернатора проголосовали 400 929 избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Балаганском муниципальном округе (48,01%), Катангском районе (47,16%) и Чунском муниципальном округе (40,06%). В Иркутске свои голоса отдали 19,85% избирателей, в Ангарском городском округе проголосовали 21,64%, в Братске – 17%.