В Москве проголосовали 65,3% иногородних избирателей
В Москве на выборах губернаторов проголосовали 11 650 из почти 18 000 избирателей из 19 российских регионов, зарегистрированных на электронное голосование в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественный информационный центр.
Всего было выдано 11 673 бюллетени. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что электронное голосование на экстерриториальных участках для иногородних избирателей прошло без сбоев.
Участки для голосования расположены в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, гостиничном комплексе и на станции метро. По словам Реута, на них была позитивная атмосфера. На это, в частности, повлияла праздничная программа, которую организовали в столице по случаю Дня города.
С 12 по 14 сентября единый день голосования (ЕДГ) проходит в 81 регионе России. Жители ряда российских регионов смогут проголосовать за губернаторов своих субъектов на 14 экстерриториальных избирательных участках в Москве через терминалы электронного голосования. Столичные участки для голосования открыты с 8:00 до 20:00.
Прямые выборы высших должностных лиц субъектов проводятся в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Еврейской автономной областях (ЕАО), Камчатском, Пермском и Краснодарском краях.