Минобороны Румынии заявило о падении якобы российского дрона
Военно-воздушные силы Румынии обнаружили в своем воздушном пространстве якобы российский беспилотник, который затем потерпел крушение. Об этом сообщает Adevarul со ссылкой на министерство национальной обороны.
По данным минобороны, истребители F-16 обнаружили беспилотник в небе Румынии. Они сопровождали его, после чего в районе Тулчи дрон исчез с радаров. Утверждается, что беспилотник потерпел крушение в Тулче.
Премьер-министр страны Марчел Чолаку заверил, что Румынии ничто не угрожало, когда обнаруженный беспилотник вошел в воздушное пространство страны.
Польша 13 сентября подняла в воздух истребители и привела в готовность силы ПВО в связи с якобы угрозой ударов беспилотников в регионах Украины, граничащих с республикой. В реагировании были также задействованы авиация стран – союзниц Польши по НАТО.