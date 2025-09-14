Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени14 сентября замглавы Совбеза РФ исполнилось 60 лет
Президент РФ Владимир Путин наградил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.
Медведев награжден с формулировкой «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности». 14 сентября ему испольнилось 60 лет.
Медведев – кавалер высшей награды Сербской православной церкви – ордена Святого Саввы 1-й степени. Среди его государственных наград – орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, полученный в 2015 г. за выдающиеся заслуги перед государством и большой вклад в социально-экономическое развитие РФ. Также в числе наград Медведева – ордены «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медаль «В память 1000-летия Казани» и благодарности президента РФ за активное участие в подготовке посланий Федеральному собранию. Он является лауреатом премии правительства РФ в области образования за создание учебника «Гражданское право».
Кроме того, Медведев был награжден памятной медалью А. М. Горчакова от МИД России и краповым беретом за вклад в развитие специальных подразделений внутренних войск.