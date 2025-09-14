Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Медведев – кавалер высшей награды Сербской православной церкви – ордена Святого Саввы 1-й степени. Среди его государственных наград – орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, полученный в 2015 г. за выдающиеся заслуги перед государством и большой вклад в социально-экономическое развитие РФ. Также в числе наград Медведева – ордены «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медаль «В память 1000-летия Казани» и благодарности президента РФ за активное участие в подготовке посланий Федеральному собранию. Он является лауреатом премии правительства РФ в области образования за создание учебника «Гражданское право».