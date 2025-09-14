На Камчатке после закрытия участков начался подсчет голосов

ТАСС в краевом избиркоме сообщили, что подсчет голосов начался, работа всех 178 избирательных участков завершена. Там уточнили, что явка на 20:00 (11:00 мск) еще подсчитывается. По данным избиркома края, наиболее активными на выборах губернатора края стали избиратели в Соболевском, Пенжинском муниципальных районах (явка более 80%) и в Усть-Камчатском округе (явка свыше 70%).