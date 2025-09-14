На Камчатке после закрытия участков начался подсчет голосов
Голосование на выборах губернатора Камчатки завершилось, начался подсчет голосов. Явка избирателей по состоянию на 18:00, за два часа до закрытия участков, превысила 44%, сообщает Telegram-канал краевого избиркома.
Активность избирателей края по состоянию на 18:00 (9:00 мск) составила 44,79 %. В избирательной комиссии региона рассказали, как голосуют самые крупные муниципалитеты: в Вилючинском городском округе явка составила 43,68%, в Елизовском муниципальном районе – 39,43%, а в Петропавловск-Камчатском городском округе в голосовании приняли участие 40,33% избирателей.
ТАСС в краевом избиркоме сообщили, что подсчет голосов начался, работа всех 178 избирательных участков завершена. Там уточнили, что явка на 20:00 (11:00 мск) еще подсчитывается. По данным избиркома края, наиболее активными на выборах губернатора края стали избиратели в Соболевском, Пенжинском муниципальных районах (явка более 80%) и в Усть-Камчатском округе (явка свыше 70%).
Единый день голосования проходит в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах.