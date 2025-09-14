Ирину Гехт избрали главой Ненецкого автономного округа

Ирину Гехт избрали главой Ненецкого автономного округаЗа нее проголосовали 16 депутатов из 19
Собрание депутатов Ненецкого округа избрало губернатором региона исполнявшую обязанности главы региона Ирину Гехт, сообщается на сайте собрания депутатов округа.
За кандидатуру Гехт на заседании 14 сентября проголосовали 16 депутатов из 19, присутствовавших на встрече.
Для избрания на должность губернатора НАО президент РФ Владимир Путин ранее внес на рассмотрение окружного собрания депутатов кандидатуры Гехт, а также депутата окружного собрания Михаила Райна и депутата совета Заполярного района Татьяны Антипиной. Выборы проводилось открытым голосованием. За кандидатуру Ирины Гехт проголосовало 16 депутатов, Райна поддержали трое, за Антипину не проголосовал никто.
Гехт была назначена временно исполняющей обязанности губернатора НАО 18 марта указом президента РФ, сменив на этом посту Юрия Бездудного, покинувшего должность по собственному желанию. До этого Гехт занимала пост председателя правительства Запорожской области.