Ирину Гехт избрали главой Ненецкого автономного округа

Для избрания на должность губернатора НАО президент РФ Владимир Путин ранее внес на рассмотрение окружного собрания депутатов кандидатуры Гехт, а также депутата окружного собрания Михаила Райна и депутата совета Заполярного района Татьяны Антипиной. Выборы проводилось открытым голосованием. За кандидатуру Ирины Гехт проголосовало 16 депутатов, Райна поддержали трое, за Антипину не проголосовал никто.