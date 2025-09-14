Газета
Главная / Политика /

ВС России ударили по центрам подготовки операторов беспилотных систем на Украине

Ведомости

Российские силы за последние сутки нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем на Украине, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Для удара по целям в 142 районах были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

За последние сутки средства ПВО также сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 361 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении оборонного ведомства.

