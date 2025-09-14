Санду заявила о попытке России повлиять на выборы в Молдавии через священников

Санду также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии. По данным FT, в прошлом году молдавские спецслужбы подробно описали «беспрецедентное» нападение России на избирательный процесс в стране. Учреждалось, что Москва направила «огромные суммы денег» в республику для подкупа голосов через «разветвленную сеть доверенных лиц». По словам Санду, в 2024 г. Россия потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, на «вмешательство в наши выборы».