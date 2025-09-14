Санду заявила о попытке России повлиять на выборы в Молдавии через священников
Россия использует священников Русской православной церкви (РПЦ) и ботов, чтобы повлиять на выборы в Молдавии, заявила в интервью Financial Times (FT) президент республики Майя Санду.
Москва усилила свою кампанию по дезинформации в интернете, утверждает Санду.
«Россияне атакуют диаспору», – сказала она FT, обвинив Россию в использовании священников РПЦ для «распространения пропаганды». Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ».
Санду также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии. По данным FT, в прошлом году молдавские спецслужбы подробно описали «беспрецедентное» нападение России на избирательный процесс в стране. Учреждалось, что Москва направила «огромные суммы денег» в республику для подкупа голосов через «разветвленную сеть доверенных лиц». По словам Санду, в 2024 г. Россия потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, на «вмешательство в наши выборы».
«Я хочу, чтобы ЕС извлек уроки из нашего опыта. Молдова – хрупкая демократия, но мы видим, что некоторые действия России в Молдавии затем переносятся и на другие регионы. Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий», – сказала она FT.
Выборы в парламент Молдавии намечены на 28 сентября.