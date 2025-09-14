Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дания разрешила Украине построить ракетный завод с нарушением законов

Ведомости

Правительство Дании разрешит украинской оборонной компании FirePoint построить завод по производству твердотопливного ракетного компонента с нарушением более 20 различных правил и законов. Датская вещательная корпорация DR сообщает, что это решение было принято для ускоренного запуска производства.

Планы правительства отражены в проекте исполнительного указа, который создает скоростной маршрут для украинского оружейного завода. Украинская компания, разработавшая ракету «Фламинго», планирует начать производство 1 декабря на территории рядом авиабазой Скридструп.

Датское управление по делам бизнеса подтвердило, что быстрое создание завода требует исключений из определенных правил. Поскольку решение принимается исполнительным указом, не предусмотрены юридические комментарии к отменяемым нормам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её