Дания разрешила Украине построить ракетный завод с нарушением законов
Правительство Дании разрешит украинской оборонной компании FirePoint построить завод по производству твердотопливного ракетного компонента с нарушением более 20 различных правил и законов. Датская вещательная корпорация DR сообщает, что это решение было принято для ускоренного запуска производства.
Планы правительства отражены в проекте исполнительного указа, который создает скоростной маршрут для украинского оружейного завода. Украинская компания, разработавшая ракету «Фламинго», планирует начать производство 1 декабря на территории рядом авиабазой Скридструп.
Датское управление по делам бизнеса подтвердило, что быстрое создание завода требует исключений из определенных правил. Поскольку решение принимается исполнительным указом, не предусмотрены юридические комментарии к отменяемым нормам.