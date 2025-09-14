Газета
В зоне спецоперации для голосования впервые использовали дрон

Голосование с использованием беспилотника впервые прошло на передовой в зоне спецоперации, рассказали в фонде «Ленинградский рубеж». Telegram-канал фонда опубликовал кадры доставки избирательной урны специальным БПЛА.

С помощью доставки бюллетеней на дроне проголосовать за губернатора Ленинградской области смогли бойцы из этого региона. В фонде рассказали, что у военнослужащих, которые «в эту минуту стоят на защите страны», нет возможности отдать голос на участке, поэтому избирком Ленобласти совместно с командованием группировки войск «Север» приняли решение о проведении выборов прямо в зоне спецоперации. 

По просьбе военнослужащих был задействован беспилотник для доставки оборудования. 

«Военные проявили смекалку – ящик для выборов на позиции доставил мощный гексакоптер. После того, как военнослужащие сделали выбор, дрон вернул бюллетени на избирательный участок», – говорится в сообщении.

Глава избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский сообщил, что такой способ доставки бюллетеней выбрали в том числе из-за значительного риска атак с воздуха при доставке наземным транспортом. Метод, указал он, показал свою эффективность, голосование прошло успешно. 

