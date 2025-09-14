В зоне спецоперации для голосования впервые использовали дрон

С помощью доставки бюллетеней на дроне проголосовать за губернатора Ленинградской области смогли бойцы из этого региона. В фонде рассказали, что у военнослужащих, которые «в эту минуту стоят на защите страны», нет возможности отдать голос на участке, поэтому избирком Ленобласти совместно с командованием группировки войск «Север» приняли решение о проведении выборов прямо в зоне спецоперации.