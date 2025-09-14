Солодов набрал 60% после обработки 50% протоколов на Камчатке
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набирает на выборах в регионе 60,01% голосов после обработки 50,45% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома РФ.
Депутат Госдумы Василина Кулиева (ЛДПР) набирает 13,56% голосов, зампредседатель постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов (КПРФ) – 14,43%.
Юрисконсульт союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») набрал 6,24% голосов.
Солодов родился 26 июля 1982 г. в Москве. В апреле 2020 г. указом президента РФ назначен врио губернатора Камчатского края. На выборах губернатора баллотировался как самовыдвиженец. По итогам голосования 13 сентября был избран губернатором Камчатского края, получив 80,51% голосов избирателей.
В партию «Единая Россия» вступил только в 2024 г., о чем объявил 25 ноября на XXII конференции ее регионального отделения.