Солодов набрал 60% после обработки 50% протоколов на Камчатке

Солодов родился 26 июля 1982 г. в Москве. В апреле 2020 г. указом президента РФ назначен врио губернатора Камчатского края. На выборах губернатора баллотировался как самовыдвиженец. По итогам голосования 13 сентября был избран губернатором Камчатского края, получив 80,51% голосов избирателей.