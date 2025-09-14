Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГа достигла 90,54%
Более 1,5 млн избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), итоговая явка достигла 90,54%. Об этом сообщили в Минцифры.
Онлайн-голосование охватило 24 региона страны, где избиратели могли отдать свой голос в период с 12 по 14 сентября. Примечательно, что число зарегистрировавшихся участников достигло 1,7 млн человек, что стало новым рекордом для региональных выборов.
Демографический состав участников показал активное участие всех возрастных групп. Наибольшую активность проявили граждане 35–50 лет (44% от общего числа), за ними следуют избиратели 18–35 лет (29%), а граждане старше 50 лет составили 27% от общего числа проголосовавших.
Гендерное распределение участников характеризуется преобладанием женской аудитории: 66% проголосовавших – женщины, 34% – мужчины.
Ведомство также привело данные по регионам, где наибольшее количество граждан приняло участие в онлайн-голосовании:
Свердловская область – 238 000 избирателей;
Ростовская область – 232 500;
Чувашия – 186 200;
Пермский край – 154 400;
Челябинская область – 128 000.
14 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах.