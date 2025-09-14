Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГа достигла 90,54%

Демографический состав участников показал активное участие всех возрастных групп. Наибольшую активность проявили граждане 35–50 лет (44% от общего числа), за ними следуют избиратели 18–35 лет (29%), а граждане старше 50 лет составили 27% от общего числа проголосовавших.