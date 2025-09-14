Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова: четыре избирательных участка подверглись атаке дронов во время выборов

Ведомости

В Белгородской и Брянской областях украинские беспилотники атаковали четыре избирательных участка во время выборов. Всех голосующих оперативно эвакуировали в резервные помещения. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга.

Она рассказала, что три участка в селе Бессоновка Белгородского района и один в Брянской области пришлось перенести. «Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», – пояснила она.

Памфилова подчеркнула, что безопасность участников голосования – главный приоритет для ЦИК.

14 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь