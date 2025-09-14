Памфилова: четыре избирательных участка подверглись атаке дронов во время выборов
В Белгородской и Брянской областях украинские беспилотники атаковали четыре избирательных участка во время выборов. Всех голосующих оперативно эвакуировали в резервные помещения. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга.
Она рассказала, что три участка в селе Бессоновка Белгородского района и один в Брянской области пришлось перенести. «Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», – пояснила она.
Памфилова подчеркнула, что безопасность участников голосования – главный приоритет для ЦИК.
14 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах.