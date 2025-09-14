Костюк побеждает на выборах главы Еврейской автономной области с 83% голосов
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк («Единая Россия») набрала 83,02% голосов после обработки 100% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.
Депутат заксобрания ЕАО Василий Гладких (ЛДПР) набрал 7,33%, депутат гордумы Биробиджана Александр Щербина (КПРФ) – 4,91%, кандидат от «Коммунистов России» Александр Крупский набрал 3,01%.
5 ноября 2024 г. президент назначил Костюк временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО. Является членом «Единой России». С ноября 2024 г. занимает пост секретаря регионального отделения партии.
До этого с июня 2023 г. работала главой управления по работе с регионами госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».