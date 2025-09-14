Газета
Николаев набрал 76,16% в Чувашии после обработки 55% протоколов

Действующий глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец) получил 76,16% голосов избирателей на выборах в регионе после обработки 55,84% протоколов. Это следует из данных в информационном центре ЦИК РФ.

Кандидат от ЛДПР Константин Степанов набирает 9,12% голосов, Максим Морозов («Новые люди») – 5,41%. Кандидата от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимира Ильина поддержали 5,11% избирателей, представителя партии «Зеленые» Владимира Савинова – 2,01%.

Николаев был назначен врио главы Чувашской Республики в январе 2020 г., после чего сложил с себя полномочия депутата Госдумы. Являлся председателем совета регионального отделения «Справедливой России», но оставил партийный пост и заявил, что на губернаторских выборах будет баллотироваться как самовыдвиженец. С 2020 г. является членом центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду».

Победил на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 г., набрав 75,61% голосов.

