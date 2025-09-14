Николаев набрал 76,16% в Чувашии после обработки 55% протоколов

Николаев был назначен врио главы Чувашской Республики в январе 2020 г., после чего сложил с себя полномочия депутата Госдумы. Являлся председателем совета регионального отделения «Справедливой России», но оставил партийный пост и заявил, что на губернаторских выборах будет баллотироваться как самовыдвиженец. С 2020 г. является членом центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду».