Развожаев набрал 80% на выборах в Севастополе после обработки 50% протоколов

Ведомости

Действующий глава Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») набрал 80,33% голосов по итогам обработки 50,45% протоколов. Это следует из данных в информационном центре ЦИК РФ.

Зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) набрал 6,28%, управляющий региональной благотворительной общественной организацией «Мы – севастопольцы» Сергей Круглов («Справедливая Россия – За правду») – 3,19%.

Гендиректор крюинговой компании «Марин менеджмент шиппинг» Геннадий Кушнир (КПРФ) набрал 3,8% голосов, гендиректор компании «Диабух» Ирина Салина («Новые люди») – 3,98%.

Развожаев в июле 2019 г. указом президента РФ был назначен врио главы Севастополя. В октябре того же года на IX конференции регионального отделения «Единой России» единогласно избран секретарем cевастопольского отделения партии. На досрочных выборах губернатора Севастополя в сентябре 2020 г. выиграл с 85,72% голосов.

14 сентября завершилось трехдневное голосование 2025 г. В России выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 

