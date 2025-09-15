Развожаев набрал 80% на выборах в Севастополе после обработки 50% протоколов
Действующий глава Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») набрал 80,33% голосов по итогам обработки 50,45% протоколов. Это следует из данных в информационном центре ЦИК РФ.
Зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) набрал 6,28%, управляющий региональной благотворительной общественной организацией «Мы – севастопольцы» Сергей Круглов («Справедливая Россия – За правду») – 3,19%.
Гендиректор крюинговой компании «Марин менеджмент шиппинг» Геннадий Кушнир (КПРФ) набрал 3,8% голосов, гендиректор компании «Диабух» Ирина Салина («Новые люди») – 3,98%.
Развожаев в июле 2019 г. указом президента РФ был назначен врио главы Севастополя. В октябре того же года на IX конференции регионального отделения «Единой России» единогласно избран секретарем cевастопольского отделения партии. На досрочных выборах губернатора Севастополя в сентябре 2020 г. выиграл с 85,72% голосов.
14 сентября завершилось трехдневное голосование 2025 г. В России выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах.