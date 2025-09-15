Развожаев набрал 80% на выборах в Севастополе после обработки 50% протоколов

Развожаев в июле 2019 г. указом президента РФ был назначен врио главы Севастополя. В октябре того же года на IX конференции регионального отделения «Единой России» единогласно избран секретарем cевастопольского отделения партии. На досрочных выборах губернатора Севастополя в сентябре 2020 г. выиграл с 85,72% голосов.