Кобзев побеждает на выборах главы Иркутской области с 60,65% голосов
Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах в регионе с 60,65% голосов по итогам обработки 97,06% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) набрал 22,83%. Третье место занимает депутат заксобрания региона Лариса Егорова («Справедливая Россия – За правду») – 8,06%. Первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков (ЛДПР) набирает 5,82% голосов.
Кобзев в декабре 2019 г. был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. На выборах губернатора Иркутской области 2020 г. баллотировался в порядке самовыдвижения. По итогу голосования 13 сентября получил 60,79% голосов.
23 ноября 2021 г. на заседании президиума регионального политического совета «Единой России» в Иркутской области официально вступил в партию, а в январе 2022 г. – избран секретарем реготделения.
14 сентября завершился единый день голосования (ЕДГ) 2025 г., проходивший три дня. В России выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах.