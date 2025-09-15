Кобзев побеждает на выборах главы Иркутской области с 60,65% голосов

Кобзев в декабре 2019 г. был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. На выборах губернатора Иркутской области 2020 г. баллотировался в порядке самовыдвижения. По итогу голосования 13 сентября получил 60,79% голосов.