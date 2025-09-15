«Единая Россия» получила 65,89% голосов на выборах в Магаданскую областную думу

В этом году систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) впервые применили в пяти регионах РФ, в том числе, – в Магаданской области. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что кибератаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день 14 сентября. Вместе с тем, по ее утверждению, они «абсолютно не повлияли» на ход проведения ДЭГа.