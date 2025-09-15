Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Единая Россия» получила 65,89% голосов на выборах в Магаданскую областную думу

Ведомости

Партия «Единая Россия» получила 65,89% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

ЛДПР получила 12,83% голосов, партия КПРФ – 8,4%, «Новые люди» – 5,07%. «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» поддержали 5,22% избирателей. В состав Магаданской облдумы входит 21 депутат. 11 избираются по партийным спискам, 10 – по одномандатным округам.

14 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах.

В этом году систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) впервые применили в пяти регионах РФ, в том числе, – в Магаданской области. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что кибератаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день 14 сентября. Вместе с тем, по ее утверждению, они «абсолютно не повлияли» на ход проведения ДЭГа.