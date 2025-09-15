«Единая Россия» получила 65,89% голосов на выборах в Магаданскую областную думу
Партия «Единая Россия» получила 65,89% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных информационного центра ЦИК РФ.
ЛДПР получила 12,83% голосов, партия КПРФ – 8,4%, «Новые люди» – 5,07%. «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» поддержали 5,22% избирателей. В состав Магаданской облдумы входит 21 депутат. 11 избираются по партийным спискам, 10 – по одномандатным округам.
14 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах.
В этом году систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) впервые применили в пяти регионах РФ, в том числе, – в Магаданской области. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что кибератаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день 14 сентября. Вместе с тем, по ее утверждению, они «абсолютно не повлияли» на ход проведения ДЭГа.