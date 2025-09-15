Медведев: разрешение НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что реализация идеи по созданию бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будут означать войну альянса с Россией. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале, комментируя предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского.
Медведев также отметил, что инициатива «Восточный страж» его позабавила, и добавил, что это, похоже, все, что осталось от «коалиции желающих». Кроме того, политик прокомментировал визит министра обороны Эстонии Ханно Певкура на Украину, заявив, что чем меньше страна, тем задиристее и глупее ее начальники.
Сикорский заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя недавний инцидент с дронами, происхождение которых не было подтверждено. Сикорский подчеркнул, что подобное решение Польша может принять только совместно с союзниками по НАТО и ЕС. Он напомнил, что эта идея уже обсуждалась год назад и технически альянс способен реализовать такие меры, но для этого требуется коллективное решение всех стран-участниц.