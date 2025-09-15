Медведев: разрешение НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ

Сикорский заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя недавний инцидент с дронами, происхождение которых не было подтверждено. Сикорский подчеркнул, что подобное решение Польша может принять только совместно с союзниками по НАТО и ЕС. Он напомнил, что эта идея уже обсуждалась год назад и технически альянс способен реализовать такие меры, но для этого требуется коллективное решение всех стран-участниц.