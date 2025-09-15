Якушев: на выборах в заксобрания «Единая Россия» выиграла 380 мандатов
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил об уверенной победе партии на выборах в единый день голосования. По предварительным данным, партия получила 380 из 464 мандатов в законодательных собраниях регионов и 729 мандатов из 934 в административных центрах.
Якушев сообщил о значительном росте поддержки партии по сравнению с 2020 г. Поддержка «Единой России» по партийным спискам выросла на 13%, составив 60,6% против прежних 47,6%. В таких регионах, как Рязанская область, рост превысил 20%.
Секретарь Генсовета также отметил высокие результаты губернаторов, выдвинутых партией, особенно выделив Рустама Минниханова в Татарстане. Также, по предварительным данным, 837 участников спецоперации, выдвинутых «Единой Россией», одержали победу на выборах различного уровня.