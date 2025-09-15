Якушев: на выборах в заксобрания «Единая Россия» выиграла 380 мандатов

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил об уверенной победе партии на выборах в единый день голосования. По предварительным данным, партия получила 380 из 464 мандатов в законодательных собраниях регионов и 729 мандатов из 934 в административных центрах.