FT: сделка ЕС и Индии под угрозой из-за спора о названии риса басмати
Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией может сорваться из-за требований Нью-Дели получить эксклюзивное право на маркировку «басмати» для своего риса. Как сообщает Financial Times, это требование может вызвать напряженность в отношениях между ЕС и Пакистаном.
По информации издания, Индия настаивает на эксклюзивном использовании маркировки «басмати» только для риса, выращенного на индийской территории. Евросоюз, в свою очередь, затягивает рассмотрение этого вопроса, поскольку аналогичную заявку ранее подал Пакистан. Одобрение любой из заявок может быть воспринято как признание суверенитета одной из сторон над спорными территориями.
Переговоры по соглашению о свободной торговле продолжаются с 2007 г. с перерывом в 2013–2022 гг. из-за разногласий по вопросам интеллектуальной собственности и доступа на рынки. Ожидается, что заключение соглашения может состояться до конца года.