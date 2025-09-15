FT: сделка ЕС и Индии под угрозой из-за спора о названии риса басмати

По информации издания, Индия настаивает на эксклюзивном использовании маркировки «басмати» только для риса, выращенного на индийской территории. Евросоюз, в свою очередь, затягивает рассмотрение этого вопроса, поскольку аналогичную заявку ранее подал Пакистан. Одобрение любой из заявок может быть воспринято как признание суверенитета одной из сторон над спорными территориями.