Хакеры атаковали сайт ЦИК более 500 000 раз со старта ЕДГ

Памфилова также рассказала, что в выборах, которые завершились 14 сентября, приняли участие более 149 000 наблюдателей. По ее словам, более 64 000 из них были назначены политическими партиями, более 28 000 присутствовали непосредственно от кандидатов, свыше 57 000 представляли общественные палаты. Явка избирателей составила 47%, что выше на 8% в сравнении с 2022 г.