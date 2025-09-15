Хакеры атаковали сайт ЦИК более 500 000 раз со старта ЕДГ
На сайт Центризбиркома РФ совершили более 500 000 атак, 700 из них коснулось системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ-2025), сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Были проблемы с обновлением, с видеотрансляцией, с видеосвязью. <…> Было зафиксировано более 500 000, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы», – сказала Памфилова.
Как отметила глава ЦИК, количество атак на систему ДЭГа превысило результат предыдущих президентских выборов, когда их было около 400.
Памфилова также рассказала, что в выборах, которые завершились 14 сентября, приняли участие более 149 000 наблюдателей. По ее словам, более 64 000 из них были назначены политическими партиями, более 28 000 присутствовали непосредственно от кандидатов, свыше 57 000 представляли общественные палаты. Явка избирателей составила 47%, что выше на 8% в сравнении с 2022 г.