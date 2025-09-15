Однако, по мнению СВР, сценарий «цветной революции» пока дает сбой из-за патриотических настроений в Сербии. В СВР считают, что евроэлиты намерены использовать годовщину событий в Нови-Саде 1 ноября как повод для раскачивания ситуации. Основной упор делается на воздействие на молодежь и продвижение идеи «светлого европейского будущего» через СМИ и НПО.