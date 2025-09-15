СВР обвинила Евросоюз в попытке организовать «сербский майдан»
Беспорядки в Сербии во многом связаны с подрывной деятельностью Евросоюза, цель которого – привести к власти в стране лояльное руководство. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Надо признать, что евроэлитам многое удается: молодежь радикализируется, переходит от мирного протеста к «революционным» методам борьбы и насилию», – отметили в ведомстве.
Однако, по мнению СВР, сценарий «цветной революции» пока дает сбой из-за патриотических настроений в Сербии. В СВР считают, что евроэлиты намерены использовать годовщину событий в Нови-Саде 1 ноября как повод для раскачивания ситуации. Основной упор делается на воздействие на молодежь и продвижение идеи «светлого европейского будущего» через СМИ и НПО.
Среди сербских новостных порталов, которые, по данным СВР, используются для этих целей, названы FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller. Эти структуры, как утверждают в СВР, должны мобилизовать протестный электорат и вывести людей на улицы, чтобы завершить «сербский майдан по отработанному сценарию».
13 сентября «РИА Новости» сообщали, что в Белграде профсоюзы и студенты перекрыли площадь Славия. На акцию их призвала Ассоциация рабочих коллективов и профсоюзов «Общественный фронт». Участники обвиняют власти в намерении приватизировать госпредприятия – «Электрохозяйство Сербии», «Железные дороги Сербии», «Почту Сербии», а также предприятия лесного и водного хозяйства.