Путин откроет новые объекты Роспотребнадзора по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет новые объекты Роспотребнадзора в разных регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Объекты будут открыты в Мариуполе и Волновахе в Донецкой народной республике, а также в Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде.
По словам представителя Кремля, мероприятие приурочено ко Дню образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Роспотребнадзора. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложит в рамках видеоконференции о развитии госсанэпидслужбы и результатах проекта «Санитарный щит». Вице-премьер Татьяна Голикова сообщит о регулировании в области биобезопасности и о системе мониторинга биологических угроз.
«Будет большое содержательное мероприятие», – резюмировал Песков.
15 сентября 2025 г. исполняется 103 года со дня издания декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики», с которого началась история государственного санитарно-эпидемиологического надзора в стране. Празднование Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора установлено 15 сентября с 2022 г. по поручению Путина и в соответствии с распоряжением правительства РФ.