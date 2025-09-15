Путин откроет новые объекты Роспотребнадзора по видеосвязи

15 сентября 2025 г. исполняется 103 года со дня издания декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики», с которого началась история государственного санитарно-эпидемиологического надзора в стране. Празднование Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора установлено 15 сентября с 2022 г. по поручению Путина и в соответствии с распоряжением правительства РФ.