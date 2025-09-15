Газета
Главная / Политика /

Путин на совещании по экономике задал вопрос о темпе роста ВВП

Ведомости

Рост ВВП России за семь месяцев 2025 г. составил 1,1% – президент Владимир Путин поставил вопрос о том, достаточно ли этого для достижения целей, стоящих перед экономикой. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили?» – сказал глава государства.

Президент отметил, что инфляция показывает заметное замедление: в июле рост потребительских цен составил 8,8%, в августе – 8,1%. Путин подчеркнул важность того, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности, позволяя обеспечить более динамичный и устойчивый рост.

Путин в ходе совещания подчеркнул важность борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. По его словам, это поддержит конкуренцию, создаст условия для развития бизнеса и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

