Рубио воздержался от критики России после инцидентов с дронами у Польши
Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от прямой критики России на фоне инцидентов с беспилотниками вблизи польской границы, отметив, что Украина также наносит удары по территории РФ. Об этом он сказал в интервью FoxNews.
Рубио подчеркнул, что подобные операции не имеют решающего значения для ситуации на передовой.
«Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга. Украина тоже наносит удары по России», – сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что нынешний конфликт имеет тенденцию к обострению, и именно поэтому президент США Дональд Трамп считает необходимым как можно скорее добиться ее прекращения.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4 ст. НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.