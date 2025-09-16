ЛДПР проведет съезд 2 октября для подготовки к думской кампании
Съезд ЛДПР состоится 2 октября 2025. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий на заседании фракции 15 сентября. Его слова передает заместитель руководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар.
По словам Слуцкого, решение связано с необходимостью ускорения работы в преддверии избирательной кампании в Государственную думу 2026 г. «Съезд станет ключевой площадкой для обсуждения задач кампании, ее стратегии и приоритетных направлений работы», – отметил он.
Источник Ведомостей в партии не исключает, что на съезде оформят кадровые решения, которые должны позволить партии увереннее подойти к выборам. Официально комментировать повестку в ЛДПР пока не стали.
В январе «Ведомости» писали, что Слуцкий утвердил новую организационную структуру центрального аппарата партии в преддверии выборов депутатов Госдумы, которые запланированы на 2026 г.
Непосредственное руководство центральным аппаратом Слуцкий оставил за собой. В обновленной структуре центрального аппарата у Слуцкого теперь два первых заместителя: ими стали Александр Курдюмов (ранее был просто заместителем) и советница лидера ЛДПР Мария Воропаева, получившая партбилет после избрания депутатом Мосгордумы в сентябре 2024 г. в качестве самовыдвиженки. Курдюмов будет курировать административно-операционный блок партии, Воропаева займется подготовкой к федеральной избирательной кампании.