ЛДПР проведет съезд 2 октября для подготовки к думской кампании

Непосредственное руководство центральным аппаратом Слуцкий оставил за собой. В обновленной структуре центрального аппарата у Слуцкого теперь два первых заместителя: ими стали Александр Курдюмов (ранее был просто заместителем) и советница лидера ЛДПР Мария Воропаева, получившая партбилет после избрания депутатом Мосгордумы в сентябре 2024 г. в качестве самовыдвиженки. Курдюмов будет курировать административно-операционный блок партии, Воропаева займется подготовкой к федеральной избирательной кампании.