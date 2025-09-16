Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 15 сентября до 06:00 мск 16 сентября, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Курской области – 30 единиц. Еще 18 беспилотников было уничтожено в Ставропольском крае, 11 – в Ростовской области. Российские военные ликвидировали 10 БПЛА в Брянской области и пять – в Тульской. В Рязанской области было поражено четыре воздушных цели, в Крыму – три. По два БПЛА силы ПВО нейтрализовали в Волгоградской и Воронежской областях и по одному – в Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево») и Саратова («Гагарин»). В настоящее время все меры отменены.

