Силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Курской области – 30 единиц. Еще 18 беспилотников было уничтожено в Ставропольском крае, 11 – в Ростовской области. Российские военные ликвидировали 10 БПЛА в Брянской области и пять – в Тульской. В Рязанской области было поражено четыре воздушных цели, в Крыму – три. По два БПЛА силы ПВО нейтрализовали в Волгоградской и Воронежской областях и по одному – в Нижегородской области и над акваторией Черного моря.