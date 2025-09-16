СБУ объявила в розыск Эллу Памфилову
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову в розыск по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Это следует из базы украинского МВД.
Памфилова числится в розыске с ноября 2024 г.
С марта 2018 г. Памфилова находится в базе украинского сайта «Миротворец». Тогда Памфилову внесли в реестр за «нарушение границы Украины с целью проникновения в Крым и участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины».
12–14 сентября в России прошли выборы разного уровня: по замещению депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах. Памфилова сообщала, что в течение последнего дня выборов 14 сентября системы дистанционного голосования подвергались кибератакам.
В ЦИК также заявляли, что в Белгородской и Брянской областях украинские беспилотники атаковали четыре избирательных участка во время выборов.