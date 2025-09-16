Лавров назвал символичной очередность выступлений на «Интервидении»

1 / 12

12 сентября стал известен порядок выступлений участников «Интервидения», на который заявились 23 страны. Жеребьевка прошла в Национальном центре «Россия». Согласно ее результатам, международный песенный конкурс откроет Куба, а певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) представит РФ под девятым номером. Сама церемония проводилась с помощью тульского самовара: артисты крутили большой стол как барабан, выбирали себе чашку, а затем наливали туда чай. При нагревании на кружке появлялся номер, под которым исполнитель выйдет на сцену. / Андрей Гордеев / Ведомости