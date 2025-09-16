Газета
Лавров назвал символичной очередность выступлений на «Интервидении»

Ведомости

Очередность выступлений стран на «Интервидении» показывает всемирный охват конкурса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Откроет шоу Куба, а завершит – Индия. Достаточно символична вот эта очередность, передает всемирный охват «Интервидения», – сказал он.

Министр отметил, что всего в соревновании примут участие исполнители 23 стран – из государств СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Африки, Азии. Также по одному исполнителю представлено от США и европейской страны. Россия выступит в конкурсе под номером девять.

«Получается, центр нападения», – добавил Лавров, подразумевая позицию центрального нападающего в футболе.

В стиле русского чаепития: как прошла жеребьевка «Интервидения»
12 сентября стал известен порядок выступлений участников «Интервидения», на который заявились 23 страны. Жеребьевка прошла в Национальном центре «Россия». Согласно ее результатам, международный песенный конкурс откроет Куба, а певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) представит РФ под девятым номером. Сама церемония проводилась с помощью тульского самовара: артисты крутили большой стол как барабан, выбирали себе чашку, а затем наливали туда чай. При нагревании на кружке появлялся номер, под которым исполнитель выйдет на сцену.
