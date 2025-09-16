Лавров назвал символичной очередность выступлений на «Интервидении»
Очередность выступлений стран на «Интервидении» показывает всемирный охват конкурса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Откроет шоу Куба, а завершит – Индия. Достаточно символична вот эта очередность, передает всемирный охват «Интервидения», – сказал он.
Министр отметил, что всего в соревновании примут участие исполнители 23 стран – из государств СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Африки, Азии. Также по одному исполнителю представлено от США и европейской страны. Россия выступит в конкурсе под номером девять.
«Получается, центр нападения», – добавил Лавров, подразумевая позицию центрального нападающего в футболе.
12 сентября в Национальном центре «Россия» прошла церемония жеребьевки участников «Интервидения». По ее результатам первым выступит представитель Кубы, вторым – Киргизии, а третьим – Китая. Заключающим в программе будет выступление Индии.
Россию будет представлять Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». США выступят под номером пять. Американский певец Брэндон Ховард не смог присутствовать на жеребьевке. Конкурс состоится 20 сентября в Москве.