Лукашенко заявил о непричастности Минска к залетающим в Польшу или Литву БПЛА

Ведомости

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотным летательным аппаратам, залетающим в Польшу или Литву. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».

Лукашенко заявил об этом на церемонии вручения госнаград, уточнило издание.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 БПЛА. Премьер-министр страны Дональд Туск заявлял, что речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.

