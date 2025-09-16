Лукашенко заявил о непричастности Минска к залетающим в Польшу или Литву БПЛА

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 БПЛА. Премьер-министр страны Дональд Туск заявлял, что речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.