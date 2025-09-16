Медведев встретится с депутатами-единороссами после первого пленарного заседания
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретится с депутатами фракции сразу после окончания первого пленарного заседания Госдумы этой сессии. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника на Охотном ряду.
Встреча, уточнили собеседники, планируется в центральном исполкоме партии. На ней, как ожидается, дадут ряд базовых рекомендаций депутатам, сказал один из собеседников «Ведомостей».
16 сентября – первый пленарный день Госдумы в эту сессию. Текущему, VIII созыву нижней палаты парламента, осталось работать год.
Прошлую встречу с фракцией Медведев проводил 31 июля 2024 г. Встреча прошла в преддверии окончания весенней сессии и в связи с назначением на пост врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.
До этого Медведев встретился с президиумом фракции у себя в общественной приемной на Воздвиженке двумя годами ранее, в мае 2022 г. Обычно с депутатами в конце сессии встречался прежний секретарь генсовета партии Андрей Турчак (ныне – глава Республики Алтай), такие встречи чаще всего проходили в Госдуме. Медведев на этих встречах не присутствовал.