Медведев встретится с депутатами-единороссами после первого пленарного заседания

До этого Медведев встретился с президиумом фракции у себя в общественной приемной на Воздвиженке двумя годами ранее, в мае 2022 г. Обычно с депутатами в конце сессии встречался прежний секретарь генсовета партии Андрей Турчак (ныне – глава Республики Алтай), такие встречи чаще всего проходили в Госдуме. Медведев на этих встречах не присутствовал.