WSJ: компании не приглашают Байдена как платного спикера из-за непопулярности
Экс-президент США Джо Байден, которому сейчас 82 года, хотел повторить успех своих предшественников и заработать крупные суммы в том числе на различных выступлениях, однако его надежды не оправдались, и компании не стали приглашать его за деньги, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Возможности занять высокую должность ограничены его преклонным возрастом, его непопулярностью в демократических кругах и компаниях, которые не предлагают ему публичных выступлений из-за боязни мести со стороны президента [США] Дональда Трампа», – заявили журналисты издания.
Как отмечает газета, теперь экс-главу государства критикуют даже его союзники. В пример в публикации приводится бывшая вице-президент США Камала Харрис, которая в мемуарах «107 дней» назвала безрассудным решение демократов разрешить Байдену баллотироваться на пост президента во второй раз. «Ставки были слишком высоки», - написала Харрис.
По словам источника издания, Байден еще через несколько дней после того, как завершился его президентский срок, признался, что у него есть задолженность в размере $800 000, которую ему необходимо выплатить. Такая сумма возникла в том числе после покупки дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр) в 2017 г.
Кроме того, 46-й американский президент должен тратиться на судебные тяжбы сына Хантера, а также помочь дочери Эшли, которая подала на развод в прошлом месяце. Байден нашел выход в виде продажи прав на будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за $10 млн.
Байден выдвигал свою кандидатуру в президенты на второй срок в апреле 2023 г. В июле 2024 г. он отказался от выдвижения в связи с проблемами со здоровьем. Затем он поддержал Харрис, чтобы она стала его преемником, но она проиграла выборы Трампу. При этом Байден стал самым пожилым действующим президентом США.