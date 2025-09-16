WSJ: компании не приглашают Байдена как платного спикера из-за непопулярности

Байден выдвигал свою кандидатуру в президенты на второй срок в апреле 2023 г. В июле 2024 г. он отказался от выдвижения в связи с проблемами со здоровьем. Затем он поддержал Харрис, чтобы она стала его преемником, но она проиграла выборы Трампу. При этом Байден стал самым пожилым действующим президентом США.