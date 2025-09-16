США сняли ограничения для венгров на участие в программе безвизового въезда

Теперь венгры вновь смогут подавать заявления на получение визы сроком действия два года и с правом многократного въезда. Ранее, при администрации экс-президента США Джо Байдена, срок действия был сокращен до одного года, а въезд ограничивался одним разом по соображениям безопасности. Как уточнила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, новые правила вступят в силу с 30 сентября.