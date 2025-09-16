США сняли ограничения для венгров на участие в программе безвизового въезда
Администрация президента США Дональда Трампа отменила ограничения на доступ граждан Венгрии к программе безвизового въезда, сообщает Bloomberg. Решение стало очередным шагом по смягчению санкций против правительства премьер-министра Виктора Орбана.
Теперь венгры вновь смогут подавать заявления на получение визы сроком действия два года и с правом многократного въезда. Ранее, при администрации экс-президента США Джо Байдена, срок действия был сокращен до одного года, а въезд ограничивался одним разом по соображениям безопасности. Как уточнила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, новые правила вступят в силу с 30 сентября.
«Как и президент Трамп, премьер-министр Орбан стремится обеспечить безопасность своих границ и тщательно проверять всех, кто въезжает в его страну», – заявила помощник госсекретаря Триша Маклафлин.
Bloomberg напоминает, что в апреле Вашингтон также отменил санкции против главы кабинета Орбана Антала Роганя, введенные при предыдущей администрации. Однако двустороннее налоговое соглашение между США и Венгрией, расторгнутое при Байдене, пока не восстановлено.