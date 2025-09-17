Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По три беспилотника были ликвидированы в Ростовской и Брянской областях, по одному – в Воронежском и Курском регионах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА был сбит в небе над региональным центром. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также уточнил, что беспилотники были перехвачены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Обошлось без повреждений и раненых.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте