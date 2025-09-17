Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА был сбит в небе над региональным центром. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также уточнил, что беспилотники были перехвачены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Обошлось без повреждений и раненых.