Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По три беспилотника были ликвидированы в Ростовской и Брянской областях, по одному – в Воронежском и Курском регионах.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА был сбит в небе над региональным центром. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также уточнил, что беспилотники были перехвачены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Обошлось без повреждений и раненых.