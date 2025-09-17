Газета
Политика

Песков: Кремль не знает об инциденте с борцом Сефершаевым в Хорватии

Ведомости

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не прокомментировал скандал с российским борцом Эмином Сефершаевым. Он отметил, что Кремлю об этой ситуации ничего не известно.

«Здесь я ничего не могу сказать. Если он обращался в посольство, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интересов, насколько это возможно», – отметил Песков.

13 сентября ТАСС сообщал, что посольство Хорватии без указания причин отозвало визу двукратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Эмина Сефершаева, выданную ранее для участия в чемпионате мира в Загребе. 

